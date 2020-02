Prezidentka: Gemer čelí mnohým výzvam, ale má aj dobré správy

Zaujímala sa aj o opravu Krásnej Hôrky.

7. feb 2020 o 17:44 TASR

ROŽŇAVA. Región Gemera navštívila v piatok počas výjazdu v Košickom kraji prezidentka SR Zuzana Čaputová.

V Rožňave sa stretla a hovorila s primátorom mesta Michalom Domikom aj starostami okolitých obcí.

"Tento región naozaj čelí mnohým výzvam, samozrejme, že sme sa rozprávali o chýbajúcej infraštruktúre, o problémoch so zamestnanosťou. Zároveň, keď sme sa napríklad rozprávali o spolužití s menšinami, či už s rómskou menšinou, počula som dobré správy, správy o tom, ako sa darí realizovať jednotlivé projekty, ktoré sú veľmi nápomocné, ale aj konštatovanie, že téma menšín sa pred voľbami často zneužíva a skôr komplikuje reálnu situáciu a život v jednotlivých obciach a komunitách," uviedla prezidentka po stretnutí.

Problém s opravou Krásnej Hôrky

Súčasťou problémov je pomalá obnova hradu Krásna Hôrka po jeho požiari z roku 2012.

Na rokovaní sa zúčastnil aj starosta obce Krásnohorské Podhradie Peter Bollo.

"Informoval ma o tom, že, žiaľ, postup krokov nenapreduje tak, ako by si aj on sám želal. Problémy sú rôzne, dokonca je aj otázne, či bude možné naplniť rok 2023, keď by mala byť zavŕšená ďalšia etapa. V každom prípade je to problém, ktorý rieši viacero subjektov, a to je aj možno príčina, prečo to tak dlho trvá," povedala Čaputová novinárom.

Gemer označila za krásny región, ktorý sa oplatí navštíviť, a jej dojmy z návštevy a prijatia sú veľmi dobré.

V jej programe bola aj prehliadka rožňavskej galérie a kultúrno-kreatívneho centra Kláštor, na záver zavítala aj do Kaštieľa a expozícií Múzea v Betliari.