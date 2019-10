Pozrite si video, ako upratovačka školy v Plešivci okrádala deti

Žiaci ju usvedčili kamerou, po dvanástich rokoch dostala vyhadzov.

14. okt 2019 o 15:31 Michal Frank

ROŽŇAVA/PLEŠIVEC. Dvanásťročným školákom z Plešivca (okres Rožňava) mizli peniaze. Mali podozrenie, ktoré sa im potvrdilo.

Na prípad upozornila TV Joj.

Žiaci Základnej školy v Plešivci umiestnili v triede mobil so skrytou kamerou.

Video, ktoré boduje na sociálnych sieťach, usvedčilo upratovačku školy.

Žiaci okamžite aj s dôkazovým materiálom išli za riaditeľom školy.

Ten neváhal a upratovačku, ktorá na škole pôsobila 12 rokov a k činu sa priznala, okamžite vyhodil.

Polícia to rieši ako priestupok

Prípad je o to citlivejší, že ide o deti. Preto ho rieši aj polícia.

Avšak iba ako priestupok.

„Polícia v tejto súvislosti prijala oznámenie a prípadom sa zaoberá. Vzhľadom na výšku škody a spôsob spáchania skutku polícia vykonáva objasňovanie priestupku proti majetku,“ citovala TV Joj hovorkyňu KR PZ Košice.

S kamerou šla televízia aj za dotyčnou upratovačkou.

Doma ju nenašla, jej manžel o ničom nevedel.

No dcéra tvrdila: „To sa dalo čakať, lebo ona je špina. Je to hanba proste a takéto veci, že deti okrádať, tak to je moc.“

Reakcie na webe

Prípad vzbudil pozornosť aj na sociálnych sieťach.

„Nestalo sa to v Rožňave, ale v tom okrese. Teraz nechcem pridržiavať tej žene. Celý Gemer je chudobný, na pohovore pri dohadovaní mzdy, je nízka 4,30 až 6 eur, vám povedia, že tu je to tak. Táto žena mala prácu a už nemá. Určite stokrát oľutovala, že spravila niečo také. Neobhajujem ju,“ znela jedna z reakcií.