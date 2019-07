Po bitke poslanca prišli do dediny kotlebovci. Malo dôjsť k provokáciám

Obyvateľov v uliciach Brzotína postráži súkromná bezpečnostná služba.

19. júl 2019 o 7:57 Michal Lendel, Judita Čermáková

BRZOTÍN, ROŽŇAVA. Atmosféra v obci Brzotín, ktorá susedí s okresným mestom Rožňava, je aj týždeň po napadnutí obecného poslanca skupinou útočníkov napätá.

Na nohách je vedenie obce na čele so starostom Tiborom Garayom (nezávislý), i polícia, ktorá prípad šetrí a v dedine hliadkuje.

Na negatívnu pozornosť verejnosti si zvykajú tamojší obyvatelia, ktorí majú obavy z toho, čo sa udialo, a čo bude nasledovať.

Neistotu a strach prehlbuje v ľuďoch i utorková návšteva stúpencov extrémistickej strany Ľudová strana Naše Slovensko (ĽSNS).

Obyvateľov v uliciach postráži SBS

Na krvavý incident z piatku, po ktorom skončil tamojší poslanec Szilárd Szabó (nezávislý) s fraktúrou lebky v košickej nemocnici, reagovala polícia obvinením 6 účastníkov bitky.

Tých malo byť pri napadnutí podľa niektorých obyvateľov viac ako 15, pričom vyzbrojení boli palicami.

Podľa vyšetrovateľa sa obvinení dopustili zločinu ublíženia na zdraví a prečinu porušovania domovej slobody spáchaných formou spolupáchateľstva.

Ešte v utorok rozhodol rožňavský okresný súd v prípade 5 obvinených aj o ich väzobnom stíhaní.

V súvislosti so vzniknutou situáciou rokovalo v pondelok obecné zastupiteľstvo, ktoré v rámci bezpečnostných opatrení prijalo uznesenie, ktorým odporučilo starostovi, aby požiadal políciu o zvýšený dohľad v ich obci.

Na mimoriadnom stretnutí odsúhlasili poslanci i tom, aby 1300 obyvateľov tejto gemerskej obce strážila v uliciach súkromná bezpečnostná služba (SBS).

Situáciu s SBS komplikujú dovolenky

„Rokovali sme so zástupcami viacerých SBS z Rimavskej Soboty, Košíc, Moldavy i Rožňavy, avšak aktuálne, v čase dovoleniek nemajú voľné personálne kapacity. Preto neviem, kedy sa nám to podarí zrealizovať. Čakáme na telefonáty,“ opísal dianie starosta, ktorý predpokladá, že vec by sa mohla pohnúť v priebehu budúceho týždňa.

Podľa neho musí ísť v tomto prípade bokom aj zákon o verejnom obstarávaní, pretože situácia musí byť riešená promptne.

Garay si spoluprácu s SBS predstavuje tak, že v priebehu dňa i noci bude priamo v uliciach hliadka, ktorá dozrie na poriadok v obci.

Dúfa tiež, že kým sa podarí dotiahnuť do Brzotína nejakú SBS, sčasti opadnú negatívne emócie.

V súčasnosti má k dodržaniu poriadku podľa jeho slov prispieť aj zvýšený počet hliadok polície v uliciach obce, ktoré potvrdilo aj košické krajské riaditeľstvo PZ.

Na rokovaní padlo aj ďalšie uznesenie, ktorým poslanci stopli obecné slávnosti chystané na 27. júla.

„Je to veľká škoda, no podujatie by mohlo predstavovať v tejto atmosfére bezpečnostnú hrozbu,“ myslí si Garay.

Starosta: Roky žili bez zásadnejších konfliktov

Súčasnú situáciu v obci vníma starosta ako vypätú, pričom podľa neho tu desaťročia nebolo nič, čo by vyvolávalo medzi majoritou a minoritou zásadný konflikt.

„V obci žijú obyvatelia slovenskej, maďarskej i rómskej národnosti. Samozrejme, šarvátky medzi jednotlivcami boli ako i susedské spory ale že by sa u nás medzi sebou bili Rómovia s Nerómami, to tu neexistovalo,“ povedal.

Pokračoval, že spolunažívanie bez zásadných stretov ilustruje aj to, že v Brzotíne nežijú Rómovia v osade odčlenení od majoritného obyvateľstva.

„U nás neexistuje rómska osada ako je to v iných slovenských mestách alebo obciach kdesi za sídlom. Tu žijú Rómovia i Nerómovia zväčša vedľa seba. Niektorí z nich pracujú, či už v blízkom okolí alebo zahraničí, podnikajú, sú medzi nimi samozrejme i nezamestnaní.“

Doplnil, že tí nachádzajú uplatnenie v rámci aktivačných prác.

Do Brzotína zavítali extrémisti

Garay upozornil, že na súčasnej situácii, ktorá rozdelila obec, sa pokúšajú získať politické body kotlebovci.

„Podľa mňa Rómovia cítia strach z odvety, no nie zo strany dedinčanov. Napätie u nás vyvoláva ĽSNS, ktorej členovia alebo sympatizanti boli v Brzotíne v utorok,“ uviedol.

Podľa opisu starostu sa počas ich poslednej návštevy manifestačne odfotografovali pri vstupe do obce i pri obecnom úrade.