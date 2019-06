Unikátnu stredovekú Knihu hodinek našli zamknutú v komode

Pochádzajú z dielne známeho flámskeho iluminátora Willema Vrelanta.

2. jún 2019 o 0:00 Peter Podolinský

BETLIAR. Nález stredovekej Knihy hodiniek Ilony Andrássyovej sprevádzala náhoda i kúsok šťastia.

Desiatky rokov bola odložená v zamknutej zásuvke komody.

„Robili sme reinštaláciu zbierkových predmetov. Počas presúvania starožitnej komody nás kolegovia zo stolárskej dielne upozornili, že najvrchnejšia zásuvka je zamknutá,“ začala vysvetľovať okolnosti nálezu riaditeľka SNM Múzea Betliar Tímea Mátéová.

„Keď sme ju otvorili a videli, čo sa tam nachádza, ostali sme v nemom úžase. Uvedomili sme si, aký vzácny predmet sa tam nachádza.“

Takýto nález sa nepodarí každý deň

Stalo sa to v roku 2016. Vtedajší riaditeľ Múzea Betliar Július Barczi kontaktoval Dušana Burana zo Slovenskej národnej galérie (SNG).

„Pýtal sa, či je možné, aby sa v slovenských zbierkach nachádzala iluminovaná gotická Kniha hodiniek,“ uviedol Dušan Buran.

„V takej kvalite, s takou výzdobou a ilustráciami, to vyzeralo byť unikátne. Takýto nález sa nedeje každý deň. Kým som ju však nevidel, bol som skeptický. Uvažoval som, či nejde o nejaký tlač z 19. storočia. No naozaj je to autentická Kniha hodiniek z 15. storočia."

Na Slovensku jedinečné

Zachovalé kompletné Knihy hodiniek sa na Slovensku dajú spočítať na prstoch jednej ruky.

Okrem toho sú v zbierkach ešte ich fragmenty. Ako napríklad v zbierkach bratislavského Mestského múzea a práve na výstave v Betliari sú prvýkrát prezentované verejnosti.

Nález z kaštieľa Betliar je však jedinečný.

„Na Slovensku je to jediná Kniha hodiniek, ktorá obsahuje tak kvalitné iluminácie vytvorené technikou grisaille. Zaujímavá je a tým, že poznáme jej majiteľku, pretože je v nej venovanie „Mojej najmilšej vnučke Ilone Andrássyovej, Jún 1934,“ priblížil Buran.

Pravdepodobne ju dostala od svoje starej mamy Eleonóry Kaunitz.

Od flámskeho majstra

Kniha hodiniek bola v SNG podrobené štúdiu. Potvrdilo sa, že iluminácie nie sú len priemernou prácou.