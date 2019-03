Kotlebovci pochodovali po Dobšinej, na mieste vraždy zapálili sviečky

Stretnutie sa zaobišlo bez incidentov. Vajda chválil políciu.

24. mar 2019 o 17:37 Monika Almášiová

DOBŠINÁ. Ľudová strana Naše Slovensko (ĽS NS) zorganizovala v nedeľu zhromaždenie v meste Dobšiná v okrese Rožňava.

Riadne ho ohlásili niekoľko dní vopred.

Dôvodom bola smrť mladého futbalistu.

Prečítajte si tiež: Život futbalistu z Dobšinej vyhasol rukou vraha

Dreveným hranolom ho pred krčmou ubil 22- ročný recidivista.

Členovia a sympatizanti ĽS NS sa v Dobšinej stretli v nedeľu popoludní.

„Zraz mali na námestí, odkiaľ sa presunuli na miesto, kde bol Štefan zavraždený. Niektorí aj zapálili sviečky,“ hovorí o priebehu zhromaždenia vajda Dobšinej Marián Bubenčík.

Podľa jeho slov boli na námestí aj skupiny Rómov, ale k žiadnemu stretu nedošlo.

„Prebehlo to úplne bez problémov. Neboli žiadne konflikty. Nadávali na neschopnosť sudcov a polície, spomínali asociálov, ale otvorenú nenávisť voči Rómom neprejavili,“ hovorí vajda o kotlebovcoch.

Rozišli sa približne po hodine, následne ešte vajda monitoroval mesto.

„Sedím ešte v aute a prechádzam ulicami, ale je pokoj.“

Vajda: Polícia odviedla dobrú prácu

Smrť mladého futbalistu vyvolala silné emócie.

Podľa slov Bubenčíka týždeň po udalosti sa atmosféra v meste upokojuje.

„Už je to lepšie ako to bolo. Každý verí, že už bude pokoj. Emócie stále sú, veď to bol mladý človek. Som v meste každý deň, ale situácia tu určite nebola taká, ako bola opisovaná. Skôr to ľudia riešili za počítačom,“ naráža na diskusie na sociálnych sieťach.

Dodal, že dobrú prácu v nedeľu odviedla aj polícia.

„Bolo ich tu všade vidieť. Možno keby ich toľko nebolo, aj sa niečo zomelie,“ dodal.

Polícia: Žiadny incident

„V súvislosti s nedeľným zhromaždením občanov v meste Dobšiná polícia nezaznamenala žiadny incident a taktiež nedošlo k narušeniu verejného poriadku,“ potvrdila hovorkyňa KR PZ Košice Jana Mésarová.