Spaľovňu pri národnom parku chcú stopnúť. Aj blokádou hlavného ťahu

Poslanec: Elektráreň patrí do priemyselného parku.

19. mar 2019 o 0:00 Jana Ogurčáková

KRÁSNOHORSKÁ DLHÁ LÚKA, KOŠICE. Na hranici územia Národného parku Slovenský kras by mala vyrásť splyňovacia elektráreň na biomasu.

Môže za to predĺžené stavebné povolenie vydané mestom Rožňava ešte v roku 2013.

Kvôli zmene legislatívy, ktorá platí od začiatku tohto roka, však firma projekt zmenila. Rezortu životného prostredia zaslala oznámenie o doplnení zámeru navrhovanej činnosti.

Vstupnú surovinu zmenila z biomasy na tuhé alternatívne palivo a tuhé druhotné palivo.

Samosprávy sú proti

Biomasa bude podľa zverejnených materiálov predstavovať záložnú vstupnú surovinu v prípade výpadku dodávky tuhého paliva.

„Namiesto spaľovania štiepky sú miestni obyvatelia postavení pred fakt spaľovania približne 8 600 ton prepracovaného odpadu ročne,“ upozornil na svojom blogu aktivista Rudolf Pado.

Proti zámeru firmy sa postavili obyvatelia aj predstavitelia dotknutých obcí.

Krajský poslanec Attila Anna (nezávislý) považuje práve zmenu suroviny na spaľovanie za najväčší problém.

„Je to úplne odlišná situácia ako v roku 2013, keď bolo vydané stavebné povolenie. Je to úplne iná technológia spaľovania. Vstupný materiál, ktorý ide do toho procesu, nie je prírodný, evidentne z toho vyplýva znečistenie prostredia a vplyv na obyvateľstvo a zdravie. My neveríme žiadnym filtrom a normám, ktoré oni garantujú dodržať,“ vysvetľuje Anna.

Navrhovaná elektráreň je vzdušnou čiarou približne kilometer od hranice národného parku.

Podľa informácií z posudzovania vplyvov na životné prostredie je najbližší rodinný dom v obci Krásnohorská Dlhá Lúka vzdialený asi 1,23 km od záujmového územia.

V najbližších dňoch má prebehnúť verejné vypočutie investora.

Župa akcentuje cestovný ruch

So zámerom nesúhlasí ani Košický samosprávny kraj, ktorý je účastníkom konania. Vo svojom vyjadrení pre rezort životného prostredia zdôrazňuje, že ide o prírodne vzácne územie a oblasť atraktívnu pre cestovný ruch.