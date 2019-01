Obyvateľov Vyšnej Slanej vystrašila svorka vlkov

Ľudí varujú v rozhlase. Podľa poľovníka strácajú plachosť.

17. jan 2019 o 15:16 Klaudia Jurkovičová

VYŠNÁ SLANÁ. Obyvateľov Vyšnej Slanej v okrese Rožňava pred pár dňami vystrašila svorka vlkov.

Na video, ktoré sa objavilo na sociálnej sieti, nás upozornil tamojší obyvateľ, o probléme informovala už aj TV Markíza.

Vlkov prebiehajúcich cez cestu sa podarilo zachytiť dcére Ondreja Vida, ktorý je predsedom Poľovníckeho združenia Radzim Vyšná Slaná.

Tri kilometre od domov

„Vlky sa objavili asi tri kilometre od domov," potvrdil pre Korzár starosta obce Dušan Gallo (Smer).

„Mali sme tu už v minulosti prípady, že vlky strhli ovce, teľa či dokonca býka. Obyvateľov varujeme dvakrát denne obecným rozhlasom. Obavy sú, v blízkosti je aj rekreačné stredisko Július. Tieto vlky zrejme sledovali jeleniu zver, mali teda dôvod, prečo sa pohybovali v blízkosti našej obce," dodal starosta.

Lov reguluje ministerstvo

Poľovníci majú zviazané ruky. Vlk je chránené zviera, jeho lov reguluje ministerstvo pôdohospodárstva.

Rezort stanovil pre poľovnú sezónu 2018/2019 kvótu lovu vlka dravého na 70 jedincov, a to v čase od 1. novembra 2018 do 15. januára 2019, respektíve do doby, kým nedôjde k naplneniu tejto kvóty.

„Vlky sa lovia veľmi ťažko, posedy nemáme, ani toľko času, aby sme na ne číhali napríklad celú noc. Lov komplikuje aj to, že kým vlky bežia po snehu, poľovník sa do neho vbára, a tak je ťažké ich prenasledovať," povedal nám predseda Poľovníckeho združenia Radzim Ondrej Vido.

„Podľa zákona vlky nemôžeme ani duriť či klásť návnady pre ne," upozornil.

Navyše teritóriá vlkov sú veľmi veľké. Aj tie, ktoré na videu zachytila jeho dcéra, sa hnali za srnčou zverou. Tú videl už jeho syn, keď tadiaľ autom prechádzal, o niečo neskôr jeho dcéra zachytila vlky, ktoré túto srnčiu zver prenasledovali.

Išlo o šesťčlennú svorku, ktorá putovala po stope srnčej čriedy.

Kým jeho dcéra robila video, po ceste sa k nej priblížil cyklista. Tomu nebolo všetko jedno, keď zistil, že to, čo pred chvíľou videl, boli vlky.

Strácajú plachosť

Ako dodal Ondrej Vido, vlky strácajú plachosť a zábrany, keďže žijú len z toho, čo si ulovia.

„Ťažko možno hovoriť, že vlky sú plaché zvieratá, keď ulovia ovcu zo stáda priamo pred očami pastiera, ako sa to u nás počas leta stalo až dvakrát," dodal.

Pripustil, že sú premnožené, oni sa však musia riadiť zákonmi a predpísanými kvótami.

Útoky na ľudí zatiaľ nezaznamenali, ale tí majú strach, veď aj deti sa zvyknú chodiť sánkovať nad dedinu. Aj samotný Ondrej Vido pripustil, že obavy sú namieste.

Čo teda robiť, keď v prírode narazíme na vlka?

„Je to moment prekvapenia ako pre človeka, tak aj pre zver. Treba dať o sebe vedieť, robiť hluk, napríklad," povedal.

Problém by mohol nastať podľa neho len v prípade, ak by boli vlky vyhladované. V našich lesoch však majú potravy dosť, navyše si už zvykli útočiť aj na stáda oviec či dobytka.

Vo Vyšnej Slanej mali v minulosti aj prípad, keď si trúfli dokonca aj na býka, strhli i teliatko. Najčastejšie však prenasledujú srnčiu alebo diviačiu zver.

Podľa Vida vlk dokáže na posedenie zožrať aj osem kilogramov mäsa, za rok to môže byť aj 400 kilogramov.

„V každom prípade vlk patrí do nášho sveta. Loví najmä chorú zver, ale keď ju nemá, ide aj po zdravej. A nám neostáva iné, len počítať škody," uzavrel Ondrej Vido.