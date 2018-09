Alena Ďuránová o Gemeri: Som tak na polceste, príroda alebo propagácia

Vo Vlachove lozila po čerešniach a prešla všetky kopce.

8. sep 2018 o 0:00 Daniela Marcinová

Hoci je ALENA ĎURÁNOVÁ už roky Košičankou, táto šarmantná herečka má časť svojho srdca aj na Gemeri. Odtiaľ pochádzajú jej starí rodičia, stále tam žijú jej rodičia a aj ona, keď môže, už uteká dobiť si baterky do tohto úžasného regiónu.

Celé roky ste Košičankou, no vaše korene siahajú na Gemer. Aký medzi vami a týmto regiónom vzťah?

– To je veľká láska, pretože naša rodina pochádza z obce Vlachovo. Moji rodičia boli folkloristi, babka a dedo tiež, takže u nás je folklór veľmi zarytý do všetkých mozgových závitov. Ja už som folklór nerobila, ale tam niekde asi budú herecké vlohy, ktoré prešli z babky a dedka na mňa, lebo oni dokonca na svadbách hrávali divadlo, kde sa dedko prezliekal za ženu a babka za muža. A potom ich volali všade.

Gemer je nádherný kraj, máme jaskyňu Domica, ktorá sa dá preplaviť loďkou, máme Krásnohorskú jaskyňu pri Krásnohorskej Dlhej Lúke, ktorá sa dá zliezť, len ľudia o tom veľmi málo vedia.

A to je na škodu, nie?

– Je to zvláštne. Lebo na jednej strane mi je to ľúto, že je to ako keby málo propagované a málo udržiavané po tej turistickej a hotelovej vybavenosti. Ale na druhej strane si hovorím, že chvalabohu, lebo ak sa tí developeri pustia do stavania hotelov a nejakého neuveriteľného turistického propagovania, tak z tej prírody veľa pôjde preč. Takže som tak vždy na polceste, že malo by to tak byť, alebo nemalo, že tí ľudia si musia nájsť tie tabule popri ceste? No a potom si vždy poviem, nech len nikoho nenapadne stavať komplexy a rúbať lesy.

