Obvinený učiteľ z Rožňavy mal v škole problém už v minulosti

Riaditeľ hovorí, že aktuálne vedia o troch prípadoch sexuálnych atakov.

5. jún 2018 o 15:05 Peter Podolinský

ROŽŇAVA. V pondelok obvinila polícia učiteľa rožňavskej obchodnej akadémie z násilnej sexuálne motivovanej trestnej činnosti, ktorej sa mal dopúšťať na žiačkach. Na otázky v tejto súvislosti odpovedal Korzáru riaditeľ Obchodnej akadémie v Rožňave Viktor Baláž.

Jeden váš pedagogický zamestnanec bol zadržaný políciou a neskôr vzatý do väzby. Čo sa stalo?

„Zistili sme, že tento zamestnanec psychicky, nevieme presne či aj fyzicky, atakoval dievčatá.“

Ako ste na to prišli?

„Ešte v apríli boli dievčatá na výmennom pobyte v Maďarsku, kde sa trochu otvorili svojej triednej učiteľke, ktorá je zároveň aj výchovná poradkyňa. Naznačili, že tento zamestnanec trocha nátlakom vyžaduje od nich, aby ho obdivovali, prípadne aby sa niekde osamote stretli.“

Čo ste urobili, keď ste sa to dozvedeli?

„Hneď som si ho zavolal na pohovor. On sa začal vyhrážať advokátom, že to nie je pravda. Tak som nariadil zástupcom, aby išli na jeho vyučovacie hodiny na hospitácie. Hospitácie sú do istej miery divadlo a on ako veľmi dobrý herec mohol jednotlivé hodiny pekne uhrať. Zároveň sme rozdali viac ako sto dotazníkov žiakom prvého a druhého ročníka, ktorí sa mali vyjadriť nielen k nemu, ale vôbec k učiteľom a výchovnému procesu na tejto škole. Jeho meno vyšlo ako veľmi dobré, je taktný, spravodlivo hodnotí, vynikajúco vie vysvetliť, veľa sa na jeho hodinách naučia.

Riaditeľ školy Viktor Baláž. (zdroj: Peter Podolinský)

Čiže, zasa sme ostali bez dôkazov na jeho, nie obvinenie, skôr len podozrenie. Pokračovali sme individuálnou sondážou výchovnej poradkyne v jednotlivých triedach, kde jej nakoniec dievčatá ukázali esemesky. V nich bol práve naznačený psychický nátlak aj so sexuálnym podtextom na tieto dievčatá. V podobe návrhov na stretnutie osamote, niekde, a keď nie, tak ´vám to ukážem na maturitách´.

Samozrejme, dievčatá sa zľakli, výchovná poradkyňa prišla za mnou, vytlačili sme tieto správy a odovzdali polícii. Tá potom začala konať.“

