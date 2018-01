Miloš Gallo sa stal najlepším strelcom na Slovensku

Hráč FK Štítnik KT dal za sezónu 55 gólov.

18. jan 2018 o 20:45 Peter Podolinský

ROŽŇAVA/SENEC. Nečakaného, ale o to príjemnejšieho ocenenia sa dostalo futbalistovi FK Baník Štítnik KT Milošovi Gallovi.

Vo štvrtok 18. januára podvečer si na podujatí Večer Grassroots futbalu prevzal z rúk bývalého slovenského reprezentanta Ivana Kozáka cenu pre futbalistu, ktorý v sezóne 2016/2017 dal v súťaži dospelých najviac gólov. Bolo ich dovedna 55.

Nechcel veriť

Keď sa organizátori podujatia Gallovi ozvali, najprv tomu nechcel veriť.

„Hneď som sa ozval na uvedené číslo, odpovedal na email. Myslel som, že mi píše Jožo Pročko. No uistili ma, že je to pravda a že som pozvaný na galavečer ako najlepší strelec v rámci súťaží dospelých na Slovensku,“ začal Miloš Gallo.

„Každé ocenenie poteší. Som rád, že aj v mojom veku, síce v takej súťaži a nechcem tým dehonestovať II. triedu, no je to trochu iná kvalita, ako som bol zvyknutý po celý život. Na druhej strane dať za sezónu 55 gólov, si myslím, že je to úspech. Ale nielen môj, všetkých tých bláznov okolo mňa v Štítniku, na čele s mojím otcom a bratom, Borisom Milkom, Danom Grácom, ktorí sme poskladali vynikajúcu partiu. Aj oni mali dobrý pocit, že sme sezónu skončili s jednou prehrou, aj to v Lipovníku. S prehľadom sme tak postúpili do najvyššej okresnej súťaže.“

Nové rekordy

Spomínaných 55 gólov dosiahol Gallo v II. triede, terajšej 7. lige, ObFZ Rožňava v sezóne 2016/2017.

V súťaži sa odohralo 18 kôl, pričom FK Štítnik KT vyhral v dvoch zápasoch kontumačne, keď súperi nepricestovali.

V jednom zápase Gallo nenastúpil. Góly tak dosiahol v 15 zápasoch, v ktorých nastúpil. Priemer na zápas je teda 3,6 gólu.

„Určite som mal na strelenie gólov menej zápasov, ako pred rokmi, keď bolo v súťaži 11 či 12 mužstiev. Bohužiaľ kvalita futbalu ide dole. Tešili sme sa, keď súper prišiel a boli jedenásti. V zápase s Mladosťou Brzotín som dal desať gólov, ale klobúk dole pre tými chlapcami. Nezišli dole z ihriska ani za stavu 0:9 a odohrali celý zápas,“ povedal Gallo.

